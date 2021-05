Lyon : trois blessés graves après un accident quai des Célestins

Un grave accident a eu lieu ce mardi soir sur le quai des Célestins dans le 2e arrondissement de Lyon.



Une voiture et un scooter se sont percutés vers 20h et le bilan est très lourd. Trois personnes ont été transportées à l’hôpital en urgence absolue : les deux hommes de 29 et 32 ans présents sur le deux-roues mais aussi une passante de 34 ans qui a été fauchée au moment du choc.



La jeune femme, qui se trouvait sur le trottoir, a été percutée par le scooter qui aurait glissé sur plusieurs dizaines de mètres. Une vingtaine de pompiers a été mobilisée.



On ignore pour le moment les circonstances de l’accident.

Collision voiture-moto sur les quais de Saône à #Lyon : la moto a glissé sur 30m de trottoir en fauchant les piétons qui s'y trouvaient. Il est urgent de réduire la vitesse en ville. #ville30 #sécurité pic.twitter.com/1cWZAMXmJm — Loic Cedelle (@L_Cedelle) May 25, 2021