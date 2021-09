Lyon : un appel au mécénat pour restaurer le grand orgue Cavaillé-Coll

Construit en 1880 par Aristide Cavaillé-Coll, le Grand Orgue de Saint-François-de-Sales est l’un des plus beaux joyaux de la facture d’orgue française du XIXe siècle. La Ville de Lyon engage une restauration inédite de l’instrument, encore jamais restauré, et lance avec l’association Cavaillé-Coll à St-François un appel au mécénat pour cofinancer ce projet d’ampleur.

La Ville de Lyon, propriétaire du site, a inscrit la restauration de l’orgue dans la 4ème Convention patrimoine signée en 2019 entre la Ville et l’Etat, sur un budget établi à 300 000 €.

Les études préalables menées pour déterminer l’ampleur de la rénovation à engager ont abouti à plusieurs scénarios : une intervention intermédiaire ou une restauration complète.

C’est ce deuxième scénario, le plus ambitieux, que les élus de la Ville de Lyon ont retenu, pour garantir la préservation archéologique et sonore de l’instrument. « Pour la première fois depuis sa création, l’orgue va être entièrement restauré. C’est une chance de disposer d’un tel monument à Lyon. La restauration en profondeur que la Ville souhaite engager permettra de retrouver son harmonie d’origine et de le faire découvrir au plus grand nombre. »

précise Sylvain GODINOT, Adjoint au Maire délégué au patrimoine

Le coût de la restauration de l’orgue est estimé à 1,1 million d’euros. L’objectif est d’atteindre un tiers de financement privé, notamment par le mécénat. L’appel au mécénat s’intègre dans la nouvelle ambition de la ville en matière de financement collaboratif : ouverture à de nouveaux domaines, dont le patrimoine bâti remarquable, accompagnement par la nouvelle mission mécénat, élaboration d’une charte de mécénat.