Lyon : un incendie se déclare au 11e étage d’un bâtiment

Un incendie s’est déclaré dans un immeuble situé dans le 9e arrondissement de Lyon, ce lundi vers 21h.



Un local situé au 11e étage d’un immeuble qui en compte 17 a pris feu, rue Sakharov. Une cinquantaine d’habitants ont quitté le bâtiment par leurs propres moyens, avant l’arrivée des secours.



32 pompiers sont intervenus à partir de 21h. 10 engins ont été nécessaires pour maîtriser l’incendie qui a été circonscrit à 22h30. Aucun blessé n’est à déplorer. Il n’y a pas eu, non plus, de propagation aux appartements.



L’intervention a occasionné des perturbations de circulation de la ligne C6, aux alentours de 21h40 et jusqu’à 23h15.