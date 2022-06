Lyon : un magasin en proie aux flammes dans le 1er arrondissement

Mardi soir, aux alentours de 21h45, un feu s’est déclaré dans le magasin Super U situé rue Pleney, dans le 1er arrondissement de Lyon. D’après Le Progrès, une vingtaine de sapeurs-pompiers sont intervenus et sont parvenus à maîtriser les flammes vers minuit, dont les raisons du départ son encore inconnues.



Les habitants des quatre étages de l’immeuble situé juste au-dessus ont été confinés chez eux à cause de l’épaisse fumée qui se dégageait de l’incendie. Ces derniers ont ensuite été évacués et pris en charge par les secours.



Toujours selon le quotidien régional, il n’y a eu aucun blessé mais une personne a dû être relogée et sept employés de la célèbre enseigne se retrouvent désormais au chômage technique.