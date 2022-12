Un magasin pop’up solidaire a ouvert ses portes dans le centre commercial de la Part-Dieu à Lyon et ce jusqu’au 2 janvier. C’est un projet mené en collaboration entre Westfield la Part-Dieu et la Maison Métropolitaine d’Insertion pour l’emploi. Des jouets et jeux de seconde main y sont vendus pour aider les ménages les plus précaires à satisfaire les enfants durant les fêtes.