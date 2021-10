Lyon : un marché de producteurs de pays s’installe place Carnot ce week-end

Ce samedi 15 et dimanche 16 octobre, un marché de producteurs de 25 à 30 départements français prendra place une nouvelle fois sur la place Carnot du 2e arrondissement de Lyon (de 9h à 20h ce samedi et de 9h à 19h ce dimanche). Ainsi ce sont des productions fermières et artisanales qui seront proposées aux Lyonnais et aux touristes qui pourront se délecter du savoir-faire à la française.

Des nouveautés sont au programme : les vins de Bordeaux, les burgers de boeuf et les fruits séchés entre autres, qui n’étaient pas encore proposés lors des dernières visites du marché dans la capitale des Gaules.

Plus d’informations sur : www.marches-producteurs.com