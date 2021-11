Lyon : un membre des Daltons mis en examen, un autre relaxé

Dimanche dernier, un membre du groupe Les Daltons s’était introduit de manière illicite dans l’enceinte de la prison de Corbas afin d’y envoyer des colis à destination de l’un de ses partenaires, qui y est écroué.

À la suite de cette intrusion, deux membres des Daltons avaient été arrêtés par les forces de l’ordre mercredi. Et ce vendredi, le parquet de Lyon a livré les derniers détails concernant les suites judiciaires à leur encontre.

L’un d’eux a été relâché mais le second a été mis en examen et le parquet a requis son placement en détention pour « communication non autorisée avec un détenu par une personne se trouvant à l’extérieur de l’établissement, complicité d’escalade non autorisée de l’enceinte d’un établissement pénitentiaire, complicité de tentative de remise illicite d’objet à détenu, complicité de détention de produits stupéfiants et transport de produits stupéfiants. »

Le parquet précise que les investigations se poursuivent afin de mettre la main sur tous les protagonistes ayant participé, de près ou de loin, à cette intrusion.