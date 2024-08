Lyon : un restaurant fermé administrativement pour la troisième fois en un an

L'établissement "L'Exception", situé au 9 montée des Carmélites dans le 1er arrondissement de Lyon, vient d'être fermé administrativement pour une durée de deux mois par la préfecture du Rhône.

Selon nos confrères de Lyon Capitale, un contrôle récent effectué par la Direction de la Sécurité et de la Protection Civile a entraîné cette fermeture d'urgence en raison d'une ouverture au-delà des horaires réglementaires.

Il s'agit de la troisième fermeture administrative en un peu plus d'un an pour ce restaurant, qui avait déjà été sanctionné pour vente de tabac de contrebande et utilisation de protoxyde d'azote.

ML