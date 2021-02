Lyon : un sacristain menacé de mort par un SDF

Un SDF en état d’ivresse est entré dans l’église Saint-Bonaventure, située dans le 2e arrondissement ce lundi 8 février.



Tout en criant, l’homme de 42 ans est monté sur l’autel et a provoqué l’intervention du sacristain. Enervé, le SDF s’en est donc pris à l’homme et l’a menacé de mort.



Quelques minutes plus tard, l’agresseur s’est fait arrêté. Il a été placé en garde à vue. Déjà connu par les services de police, l’accusé a été présenté ce mercredi au tribunal judiciaire. Ce dernier nie les faits.