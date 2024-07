Lyon : un salon de thé fermé en raison de problèmes d’hygiène

L'établissement « Un Salon de Thé chez Olivia », situé près de la Place Carnot à Lyon, a été fermé administrativement en raison de graves problèmes de non-respect des règles d'hygiène. Déjà mis en demeure en mai dernier pour des faits similaires, un nouveau contrôle a révélé un manque d'entretien et de nettoyage des locaux, une absence d'application du guide de bonnes pratiques d'hygiène, ainsi qu'un manque de traçabilité des plats et des denrées servis aux clients. Le responsable du restaurant devra mettre en place une série de mesures pour rouvrir, notamment le nettoyage et le dégraissage des murs, ainsi que l'installation de dispositifs hygiéniques pour lutter contre les nuisibles.

