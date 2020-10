Lyon : une grève dans les services de réanimation ce lundi

Un préavis de grève a été déposé par les personnels de réanimation des Hospices Civils de Lyon via la CGT Santé pour la journée de ce lundi 19 octobre.



Des négociations se sont déroulées ce samedi avec la direction. Elles n’ont pas débouché sur un accord. Les soignants ont donc décidé de maintenir la grève ce lundi.



Parmi les revendications, les personnels de réanimation réclament notamment des moyens matériels et humains plus importants. Ils militent pour le maintien des congés de novembre-décembre, la majoration des heures supplémentaires et la distribution d’équipements de protection et des outils comme les “pousse-seringues”.