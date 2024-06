L'aire de jeux de la Confluence prévu pour les enfants ouvrira le mercredi 3 juillet dans l'après-midi.

Si votre enfant a entre 3 et 12 ans cette aire de jeux sera parfaite pour lui. Elle contiendra une chenille longue de 40 mètres et haute de 9 mètres, un toboggan haut de 1m80 et un parcours du combattant version enfant pour atteindre les deux toboggans de 6 mètres de haut qui se situeront au niveau de la tête de la chenille.

L.V , S.V