Lyon : une nouvelle charte urbaine et architecturale

La Ville de Lyon et ses partenaires ont signé la nouvelle charte de qualité urbaine, architecturale, paysagère et environnementale. Le but : que chaque bâtiment participe à la transition écologique.

Lyon s’est engagée à réduire son empreinte carbone et à lutter contre le réchauffement climatique, en consacrant 1/3 de son plan pluriannuel d’investissement à la transition écologique.

Les projets qui émergent à Lyon devront s’adapter aux grands enjeux posés par les modifications des modes de vie et par l’urgence écologique et climatique : sobriété, biodiversité, rafraîchissement, production de logement social et abordable, qualité des logements, espaces communs et extérieurs, recours aux énergies renouvelables…

La nouvelle charte, organisée en 5 objectifs et 10 priorités, fixe une méthode de travail et des enjeux à concilier :

– Construire : la production de logements, notamment sociaux et abordables, doit être poursuivie et accélérée en accord avec la loi SRU et pour apporter plus de confort aux habitants (confort d’hiver et d’été, performance énergétique, présence d’équipements et aménités…)

– Renaturer la ville : chaque projet doit intégrer sa part de végétalisation et s’inscrire dans l’existant et l’environnement (préservation des arbres et espaces de pleine terre, maintien et renforcement de la perméabilité des sols…)

– Adapter la ville : en utilisant des matériaux biosourcés, en favorisant la création d’îlots de fraîcheurs (canopée, espaces verts…)

Des adaptations dans l’instruction des permis de construire

L’atelier préalable examine les principaux projets de permis de construire de logements collectifs, bureaux, équipements, déposés auprès de la Ville de Lyon, soit environ une centaine de dossiers par an. La Ville de Lyon va se doter d’un expert environnemental pour apporter des conseils en transition écologique, énergie et fluides. Ces ateliers se tiendront dans un délai d’environ 6 mois.

L’application de la nouvelle charte fera l’objet d’une évaluation annuelle entre ses signataires, dont la première un an après sa signature.