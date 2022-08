Lyon : une nouvelle exposition sur Toutankhamon arrive à la Sucrière le 29 septembre

À partir du 29 septembre prochain, une exposition sur le célèbre pharaon Toutankhamon va être dévoilée du côté de la Sucrière dans le 2e arrondissement de Lyon. Les Lyonnais et les visiteurs auront du temps pour s’y rendre puisqu’elle sera en place durant 6 mois jusqu’au 24 avril 2023. Des peintures ainsi que plus de 250 objets authentifiés de l’époque seront visibles pour découvrir l’une des plus grandes découvertes archéologiques de l’Histoire. L’exposition est intitulée : “Toutankhamon. À la découverte du Pharaon oublié“.