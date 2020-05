Lyon : vers une réouverture progressive des bibliothèques

Les lieux culturels vont rouvrir progressivement à Lyon afin de mettre en œuvre des mesures barrières et de répondre aux attentes des personnes présentes cet été à Lyon.

La réouverture du réseau des bibliothèques municipales de Lyon se fera en plusieurs temps.

Les documents seront traités grâce à une décontamination par mise en quarantaine, afin de procéder à une ouverture échelonnée, garantissant la sécurité de tous :

– A partir de la semaine du 18 mai, on observera une remise en route progressive des boîtes automatiques 7/7 pour le retour des documents (d’abord Part Dieu puis bibliothèques d’arrondissement).

– A partir des semaines du 26 mai et du 2 juin, il y aura une réouverture progressive des bibliothèques avec dans un premier temps service de « drive » (prêts à emporter) dans les petites structures, puis à partir du 2 juin, ouverture en mode adapté dans les plus grandes structures avec échelonnement des services (prêts/retours d’abord, puis espaces numériques…).



Les capacités d’accueil seront toutefois réduites et les règles d’utilisation adaptées.



Concernant les archives municipales de Lyon, seule la salle de lecture sera rouverte sur rendez-vous à partir de juin. Le nouveau portail internet de recherche Mnesys sera lancé mi-juillet permettant d’identifier à l’avance les documents numérisés.