Lyon : vous pouvez assister à la restauration des statues des frères Coustou

Déplacées de la place Bellecour au musée des Beaux-Arts, le 23 mars dernier, les statues des frères Coustou sont désormais installées dans le cloître du musée



Les allégories du Rhône et de la Saône, qui datent du XVIIIe siècle, sont en cours de restauration, elles rejoindront ensuite le parcours des collections permanentes.



Plusieurs présentations de cette opération exceptionnelle seront effectuées par les restaurateurs, en présence des œuvres. La première visite aura d’ailleurs lieu ce jeudi mais aussi mercredi prochain. Cout de la visite entre 1 et 3 euros. Les réservations sont obligatoires ici



Des visites libres sont également envisageables puisque l’opération est désormais visible à travers trois fenêtres. Elles ont été aménagées à hauteur d’enfant, de personne en fauteuil et d’adulte debout.