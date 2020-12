Macron décide un “Beauvau de la Sécurité” en janvier

Après le Segur de la santé, place au “Beauvau de la sécurité”. Le président de la République veut réunir les représentants des forces de l’ordre, élus et citoyens pour discuter d’une réforme de la police.

Il devrait avoir lieu en janvier.



Au programme, la formation, l’encadrement, les moyens, la captation vidéo des interventions, l’inspection, les effectifs et le lien entre police et population, dont la lutte contre les discriminations et le rapport aux médias.



Vendredi dernier, Emmanuel Macron avait annoncé sur le média en ligne Brut sa volonté de créer dès janvier une plateforme pour signaler les discriminations, en soulignant qu’il ne s’agit pas seulement des contrôles d’identité mais aussi de l’emploi, du logement, du sport et de la culture.