“Manger bio et local” : des centaines d’animations sont organisées dans la région

Cette année, du 18 eu 27 septembre les acteurs de la filière biologique se mobilisent et mettent à l’honneur les produits locaux avec l’initiative “manger bio et local”. Au programme des centaines d’animation à travers toute la région pour aller au contact des producteurs.

L’engouement des français pour le bio s’est vérifié dans le contexte sanitaire actuel et a obligé les professionnels du secteur à s’adapter avec des drive fermiers ou des livraisons à domicile.

De nombreuses animations près de chez vous

Les habitants de la métropole lyonnaise pourront notamment aller visiter les jardins du Pont de Chênes à Chaponost, ou encore se rendre dans le Jardin d’Eglantine pour une journée dans un jardin maraicher pour une introduction à la permaculture.



Les nord-isérois, eux, auront la possibilité de petit déjeuner à la ferme et de traire les animaux avant un petit marché et concert en soirée à la ferme des Biquettes des Valaises à Villeneuve-de-Marc. A moins qu’ils ne préfèrent se rendre aux Jardins du Coteau à St-Cassien pour y visiter la ferme. Les enfants pourront faire des balades avec des ânes.



Enfin, pour ceux qui voudraient découvrir l’une des animations proposées dans le Beaujolais, le Domaine des Terres Vivantes à Blacé vous propose de découvrir le processus de fabrication du pain, de la graine au pain et du raisin au pain avant de profiter de ces produits. Vous pourrez également vous rendre au Nicolas Moulin à Polliat dans l’Ain pour visiter des ateliers de fabrication de pâtes et d’huiles.

Vous pouvez retrouver le programme complet de ce weekend grâce à cette carte en ligne qui répertorie les animations près de chez vous.