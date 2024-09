Trois rassemblements étaient organisés ce samedi en Saône-et-Loire contre le coup de force de Macron et la nomination de Michel Barnier au poste de Premier ministre.

À Mâcon, entre 150 et 250 personnes se sont rassemblées, du coté d’Autun, ils étaient jusqu’à 103 personnes et enfin à Louhans, seulement 17 manifestants ont tenu à se mobiliser pour exprimer colère, frustration et incompréhension.