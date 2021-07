Manon Brunet : “revenir avec une médaille”

L’objectif est clair : la médaille. A 25 ans, la sabreuse lyonnaise Manon Brunet ne cache pas ses ambitions avant de disputer les Jeux Olympiques. La sabreuse entrera dans le vif du sujet la nuit prochaine avant l’épreuve par équipe le 31 juillet.



Cette préparation aux Jeux aura été semé d’embûches pour la lyonnaise. D’une part, à cause de la pandémie, qui a provoqué l’arrêt net des compétitions. En effet, une seule compétition s’est déroulée depuis le premier confinement (Coupe du monde en mars dernier, à Budapest), une situation inhabituelle pour l’athlète : « On n’est pas habitué à

cela, normalement on a 8 Coupes du monde tout au long de l’année, plus des championnats d’Europe avant les JO. Là, les championnats d’Europe ont été annulé donc c’est pas top ».

D’autre part, à une lourde blessure (tendinite à l’adducteur) qui l’a éloignée des salles pendant 6 mois. Néanmoins, elle souhaite retenir que l’aspect positif de cette blessure. Celle-ci lui a permis de s’entraîner autrement, de travailler l’aspect mental, ou encore la patience.



Cette année, Manon Brunet participera à ses 2e Jeux Olympiques, après Rio. Ces Jeux au Brésil ont été une étape importante dans sa carrière : « je me suis découverte forte. Je me suis dit que maintenant je pouvais faire parties des grandes. Je suis rentré dans le top 16 mondial, j’ai gagné ma première coupe du monde juste après Rio, du coup cela a été un lancement à haut niveau, en termes de résultats », déclare t-elle.



Échouant au pied du podium en 2016, la désormais n°3 mondiale veut enlever cette étiquette de 4e et étoffer son palmarès, que ce soit en individuel ou en équipe. (audio Manon-Brunet_objectif-2-medailles.mp3)

Outre Tokyo, les Jeux de Paris sont également en ligne de mire pour la sabreuse. La vice-championne d’Europe (2019) a également à cœur de décrocher une médaille à domicile dans 3 ans. (audio Manon-Brunet_Jeux2024.mp3)

Rappelons que Manon Brunet défendra les couleurs tricolores (en sabre) aux côtés de Cécilia Berder (vice-championne du monde 2015 et d’Europe 2018, en individuel) et Charlotte Lembach (vice-championne d’Europe 2015, en individuel).