Marine Le Pen impliquée dans une affaire de détournement de fonds publics au Parlement européen ?

À une semaine du second tour de l’éléction présidentielle, un rapport de l’OLAF (Office européen de lutte antifraude) transmis le 11 mars dernier à la justice française, accuse quatre anciens eurodéputés du Rassemblement National (Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, Bruno Gollnisch et Louis Aliot) d’avoir détourné près de 620 000 euros d’argent public du Parlement de Strasbourg.



Selon les informations révélées samedi par nos confrères de Mediapart, la candidate du RN aurait même personnellement détourné 137 000 euros de fonds publics entre 2004 et 2017. La justice a été saisie alors que Marine Le Pen est déjà mise en examen depuis 2018 pour “abus de confiance” et “détournements de fonds publics” dans l’affaire des assistants parlementaires.