Marion Maréchal quitte la direction de son école pour se consacrer à la politique

La nièce de Marine Le Pen, Marion Maréchal a annoncé ce mardi 17 mai qu’elle allait quitter le poste de directrice de son école à Lyon, l’Institut de sciences sociales, économiques et politiques (Issep). En effet, l’ancienne député du Front National et désormais vice-présidente du parti politique Reconquête ! aux côtés d’Eric Zemmour a jugé que ses fonctions de directrice n’étaient plus compatibles avec ses nouvelles activités politiques.

Avec ce départ, elle souhaite préserver l’indépendance de son école et que cette dernière garde “sa dimension apartisane” selon ses mots. Elle continuera tout de même à oeuvrer pour l’établissement en dirigeant le pôle réseau professionnel de l’école. Le remplaçant à la direction est déjà connu, il s’agit de Thibaut Monnier, qui a co-fondé l’enceinte scolaire aux côtés de Marion Maréchal.