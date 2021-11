Marseille : 13 personnes suspectées de faire partie du groupe identitaire Recolonisation interpellées

Le parquet de Marseille a indique ce mardi que 12 hommes et 1 femme avaient été interpellés « sur l’ensemble du territoire national par les enquêteurs de la division de lutte contre les crimes de haine de l’Office central de lutte contre les crimes contre l’humanité, les génocides et les crimes de guerre (OCLCH) et par ceux de plusieurs sections de recherches de la gendarmerie nationale dans le cadre d’une information judiciaire ouverte le 5 mai 2021 au tribunal judiciaire de Marseille des chefs d’organisation et de participation à un groupe de combat ».

Ces 13 personnes interpellées, âgées de 21 à 52 ans et de profils divers, ont été placées en garde à vue et sont suspectées d’appartenir au groupement identitaire d’ultra droite Recolonisation. Au cours de ces interpellations, plusieurs ont également été saisies.