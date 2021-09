Marseille : Alexandre Mazzia élu chef de l’année

Le magazine Le Chef a annoncé lundi 20 septembre qu’Alexandre Mazzia a été élu chef de l’année par ses pairs. l’ancien basketteur avait décroché sa troisième étoile au guide Michelin pour son restaurant AM à Marseille. Il est celui qui a “le mieux représenté la profession durant l’année 2021” selon les votants qui sont des professionnels présents dans le guide Michelin. Déjà consacré cuisinier de l’année en 2019 par le guide Gault et Millau, celui qui est né et a vécu 15 ans au Congo est connu pour sa cuisine proposant des mélanges particuliers, entre sucré et salé.

Une belle consécration pour Alexandre Mazzia qui avait ouvert son restaurant AM en 2014. Il n’avait également pas voulu se résigner durant la crise sanitaire et avait ouvert un food truck à Marseille pour continuer à satisfaire les papilles de ses clients.