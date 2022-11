Marseille : condamnés pour avoir déversé des déchets dans les Calanques

Deux Marseillais ont été condamnés à un an de prison avec sursis, à une amende et à réparer les dommages causés par un dépôt de gravats dans les Calanques à Marseille.



Entre le 17 janvier et le 29 mars 2018, des caméras-pièges installées sur un vaste terrain appartenant au Consistoire Israélite de Marseille avaient filmé seize rotations de deux camions appartenant aux prévenus.



Ils ont également écopé d’amendes de 11.500 et 21.500 euros. Une peine justifiée par la présidente du tribunal en raison de la “gravité des faits”.