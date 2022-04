Marseille : deux frères tentent d’écraser des videurs de boîte de nuit

Dans la nuit de vendredi à samedi, une discothèque très prisée du 9e arrondissement de Marseille, le Pop Club, a vécu une soirée cauchemardesque, qui s’est gâtée vers 3h du matin.

Deux frères, décrits comme très alcoolisés, se seraient amusés à balancer des verres dans la foule. Voyant la scène, les videurs de l’établissement ont pris les deux jeunes et les ont raccompagnés vers la sortie. Une expulsion qui a provoqué la colère des deux hommes.

Passant dans un état second, les deux frères ont démarré leur véhicule en direction des portiers et l’un d’eux a été sérieusement touché à l’épaule et à la jambe. Il a été transféré en urgence à l’hôpital. L’autre agent de sécurité a été légèrement blessé.

Les agresseurs ont eux tenté de prendre la fuite, avant d’être interceptés par les forces de l’ordre, qui ont également trouvé du cannabis en leur possession.