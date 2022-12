Marseille : fermeture de l’accès reliant le métro à la gare Saint-Charles pendant 6 mois

À partir du 2 janvier prochain, et pour une durée de six mois, soit jusqu’au mis de juin 2023, l’accès reliant la station de métro Saint-Charles au hall de la gare sera fermé, le temps pour la RTM de remplacer les escaliers mécaniques actuellement présents et d’en créer un nouveau pour améliorer la circulation et le flux des voyageurs.

Pendant toute la durée des travaux, la station de métro Saint-Charles restera accessible par l’accès place des Marseillaises et la Gare Saint-Charles par l’accès boulevard Bourdet.

Une navette d’assistance sera mise en place dès le 2 janvier pour les personnes à mobilité réduite. Un véhicule de 8 places, accessible 7j/7 de 6h à 20h, avec un passage toutes les 10 minutes, sera mis à leur disposition.