Marseille : la Ville réalise son projet de désimperméabilisation et végétalisation des cours d’école

En 2021, la municipalité de Marseille avait engagé un projet de désimperméabilisation et végétalisation des cours d’écoles au sein de trois établissements de la ville : les écoles élémentaire Révolution Jet d’eau (3e arrondissement) et les écoles élémentaire et maternelle Sainte-Sophie (4e arrondissement). Un projet qui vient d’être terminé au sein de cette dernière.

Ce projet consiste à transformer les cours de récréation en îlots de fraîcheur, en végétalisant les cours, en choisissant des matériaux plus naturels comme le bois pour réduire la place du goudron et du béton, sources de chaleur. Un moyen d’agir contre le réchauffement climatique.