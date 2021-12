Marseille : la Ville recherche des bénévoles pour la Nuit de la Solidarité

Le 20 janvier 2022, de 15h à 22h30, la Ville de Marseille, en partenariat avec l’État et les associations de lutte contre la précarité et d’aide aux plus démunis, organisera la première édition de la Nuit de la Solidarité, afin de venir en aide aux personnes sans-abri.

Dans le cadre de cet événement, plusieurs bénévoles sont recherchés afin d’identifier les besoins des sans-abri, en allant à la rencontre des personnes en situation de grande exclusion dans l’ensemble des rues et des quartiers de la ville, afin d’échanger avec elles à partir d’un questionnaire anonyme, qui permettra d’avoir une connaissance actualisée de leurs situations et de leurs besoins.

Le but : permettre de compter le nombre de personnes sans-abri ou dormant dans des lieux insalubres et mieux connaître le profil de ces dernières, ainsi que leurs besoins, afin de faire progresser les dispositifs et politiques publiques d’accueil, d’hébergement et d’insertion.