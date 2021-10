Ce jeudi à 17h, Artplexe Canebière ouvre ses portes. Dans ce nouveau lieu vous pourrez profiter de 7 salles de cinéma, une brasserie, un rooftop, et des espaces pour des concerts et des expositions.



Le cinéma devait initialement voir le jour fin 2019 square Léon-Blum mais après plusieurs difficultés, le complexe ouvre finalement ses portes plus de deux ans plus tard.



Vous retrouvez toute la programmation ici