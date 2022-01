Marseille : le rectorat dément 200 cas de Covid au lycée Saint-Exupéry

Des élèves ont tenté de bloquer le lycée Saint-Exupéry ce lundi, dans les quartiers Nord de Marseille, affirmant qu’il y avait dans le plus grand établissement de la ville entre 150 et 200 cas de Covid-19.



Le rectorat d’Aix-Marseille réfute catégoriquement les chiffres avancés par les élèves manifestants, et parle même de « fake news ».



Selon le proviseur, les bacs blancs doivent se ternir en début de semaine pour les élèves et “Comme à chaque période d’examens, des élèves tentent d’empêcher la tenue de ces examens, c’est pas nouveau“