Marseille : la municipalité investit dans les produits bio pour ses crèches

La municipalité de Marseille vient de signer un nouveau marché pour augmenter le nombre de produits issus de l’agriculture biologique mis à disposition des enfants au sein des crèches de la ville.

Désormais, plus de la moitié des aliments fournies aux crèches sont issus de l’agriculture biologique et, après un appel d’offres, les crèches de Marseille ont revu leurs menus pour proposer beaucoup plus de produits bio.

Un nouveau contrat a été passé en ce sens avec la société Sodexo, contrat qui va coûter 200 000 euros de plus par an à la Ville.

Mais cela n’aura aucun impact sur les parents, puisque le prix de la cantine ne changera pas, indique France Bleu Provence. Cela va tout de même coûter au total 1,6 million d’euros à la municipalité.