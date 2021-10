Marseille : l’opération “la voie est libre” est de retour sur la Corniche ce dimanche

À l’occasion d’une nouvelle édition de “la voie est libre”, qui a connu de francs succès jusque-là, la Corniche de Marseille sera réservée aux piétons et aux modes doux ce dimanche 17 octobre de 10h à 18h, sans qu’aucune voiture ne puisse y circuler. Des trottinettes et des vélos en libre service seront mis à dispositions des usagers voulant profiter d’une promenade en bord de mer mais ce sont également des voiturettes électriques avec chauffeur qui seront proposées pour que les personnes à mobilité réduite puissent profiter de cet espace.

Diverses animations de danse, de chant et de spectacle seront proposés par des artistes. Les promeneurs du dimanche pourront également se restaurer grâce aux food-trucks prévus le long du parcours réservés et pourront ensuite brûler les calories grâces à des animations sportives organisées sur la Corniche. La Ville de Marseille sera aussi présente via un cabanon, en guise d’office du tourisme, pour guider et conseiller les Marseillais venus profiter de cette nouvelle édition de “la voie est libre”.