Marseille : nouveaux débats concernant le tracé du Boulevard Urbain Sud

📑Restitution aujourd'hui par l'AGAM des études que nous avons demandées avec @M_Chaboche : l'alternative au #BUS est possible!

Des pistes prometteuses en utilisant les voiries existantes pour:

➡️ préserver la nature🌱🌳

➡️ développer la desserte TCSP et modes doux et actifs 🚍🚲 pic.twitter.com/NGIeeEqhCS