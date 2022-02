Marseille : sept blessés après un accident causé par un véhicule à contresens

Tôt ce samedi matin, une jeune femme de 24 ans roulant à contresens a percuté un véhicule des marins-pompiers dans le 5e arrondissement de Marseille, devant l’hôpital de la Timone. Ivre, la conductrice a heurté le véhicule de secours par l’avant. Selon La Provence, le choc a été violent et sept blessés légers sont à déplorer.



Le chauffeur et les deux passagers du véhicule de secours ont été légèrement blessés, tout comme un sexagénaire qui avait fait une chute à son domicile. Il a été légèrement secoué dans l’accident. Concernant la conductrice, ses deux passagers ont été touchés au bassin et aux membres inférieurs. Une enquête a été ouverte.