Marseille : un homme retrouvé vivant dans le coffre d’une voiture

Selon BFM Marseille Provence, quatre personnes, trois hommes et une femme, ont été interpellés dans la nuit de mardi à mercredi, puis ont été placés en garde à vue pour avoir frappé, enlevé et séquestré un homme dans leur voiture.

Les policiers ont pu procéder à ces interpellations suite à l’appel d’un témoin passé vers 4 heures du matin, indiquant aux forces de l’ordre avoir vu en direct l’enlèvement d’un homme, mis de force dans le coffre d’une Renault Clio, puis frappé par plusieurs individus, sur le chemin de la Madrague-Ville, dans le 15e arrondissement de Marseille.

Cet appel a permis aux enquêteurs de localiser et de mettre la main sur le véhicule, puis d’interpeller les quatre suspects et de sortir l’homme du coffre, apeuré et portant des traces de coups. Selon les premières informations, celui-ci aurait adressé un geste obscène à la jeune femme, ce qui aurait conduit les suspects à commettre cette agression et cet enlèvement.