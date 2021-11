Marseille : un hôtel Crown Plaza va bientôt voir le jour dans le quartier du Dôme

Dans les colonnes de La Provence, Éric Viale, le directeur général Europe du Sud du groupe IHG, qui détient l’Intercontinental Hôtel Dieu situé près du Vieux-Port, ainsi que le Holiday inn express à proximité de la gare Saint-Charles, a annoncé l’ouverture prochaine de Crown Plaza dans le quartier du Dôme.

« À ce jour, il est prévu pour le deuxième trimestre 2022, à côté du Dôme, indique Éric Viale. C’est l’une de nos marques haut de gamme. Il comptera 147 chambres, des espaces de coworking, des salles de réunion, un fitness center, une piscine et un parking. Ce sera un produit haut de gamme qui répondra à la clientèle affaires de réunion et séminaire, mais aussi plus loisir ou des séjours mixtes que l’on surnomme “bleisure”, entre business et loisir. »