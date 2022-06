Marseille : une centaine de manifestants contre la pollution

Ce samedi 11 juin, une centaine de personnes ont manifesté à Marseille pour protester contre la pollution de l’air.

Ils se sont allongés, vêtus de noir et parfois portant des masques à gaz, sur le sol de la place de Bargemon, près de l’Hôtel de Ville. Leur but était d’alerter sur la mauvaise qualité de l’air de la ville phocéenne. Les manifestants ont demandé des actions politiques fortes pour faire “prévaloir la santé sur l’économie”.



Selon France Bleu, cette manifestation fait suite à l’appel d’une dizaine d’associations comme Stop-Croisières qui demande l’arrêt des croisières et l’électrification du port afin que les bateaux ne gardent pas le moteur allumé lorsqu’ils sont à quai.