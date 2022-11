Les centres sociaux de Marseille sont fermés ce mercredi en raison d’une mobilisation du personnel. Ils dénoncent des négociations décevantes sur une nouvelle convention-cadre.



Les 99 centres sociaux et les six fédérations d’éducation populaire sont concernés.



Les salariés demandent des subventions en tenant compte de l’inflation ainsi que le financement des postes clés pour les secteurs familles et jeunesse.