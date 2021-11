Martigues : le nouveau bassin olympique inauguré ce vendredi

La ville de Martigues inaugure ce vendredi, à 17h30, son nouveau bassin olympique en extérieur, long de 50 mètres, qui sera accessible au grand public et mis à disposition des nageurs de l’équipe de France en eaux vive, entraînés par Philippe Lucas, le coach emblématique de Laure Manaudou lors du succès de la nageuse Française aux Jeux Olympiques d’Athènes en 2004.

Il s’agit là d’un bassin nordique et l’eau sera chauffée écologiquement, toute l’année, grâce à l’installation de panneaux et de capteurs solaires implantés sur le toit du bâtiment de la piscine couverte. La température de l’eau devrait naviguer autour des 28 degrés via ce système de chauffage mais aussi grâce à la couverture du bassin la nuit, précise France Bleu Provence.