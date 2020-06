Mediapro s’associe à TF1 pour créer sa chaîne de football en France

Le groupe espagnol a signé un contrat avec la première chaîne. Ce partenariat de quatre ans va voir la naissance d’une nouvelle chaîne : Téléfoot.

L’émission historique de la chaîne TF1 va servir de nom pour la nouvelle chaîne de Mediapro. Le contrat signé comprend une licence de marque et un partenariat de production et de talents. Dans ce partenariat, le duo Bixente Lizarazu-Grégoire Margotton sera aux commentaires d’une vingtaine d’affiches.

80% des matchs de Ligue 1 et Ligue 2

La chaîne Téléfoot proposera aux passionnés du ballon rond plus de 80% des matchs de Ligue 1, dont le match du dimanche soir. Mais aussi les 10 plus grandes affiches du championnat. On peut donc supposer, que le derby entre Lyon/Saint Etienne en fera partie.

Côté Ligue 2, 8 matchs par journée seront diffusés.

A partir d’août 2020

La prochaine saison de football sera disponible sur Téléfoot. Le coup d’envoi du championnat 2020-2021 est annoncé pour août 2020, date qui coïncidera avec l’arrivée de la nouvelle chaîne. Mediapro possède les droits de retransmissions TV pour la Ligue 1 et Ligue 2 jusqu’en 2024.