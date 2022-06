Mercato – ASSE : Arnaud Nordin s’engage officiellement avec Montpellier

Formé à l’AS Saint-Étienne, qu’il a rejoint en 2013 avant d’y évoluer en professionnel à partir de 2016 et où il a disputé 125 matches et inscrit 14 buts en Ligue 1, Arnaud Nordin quitte le club neuf ans après son arrivée, libre de tout contrat, et s’engager avec Montpellier.

"Je ressens beaucoup de fierté à l'heure de rejoindre le MHSC"



Une information confirmée par le club héraultais, qui a publié sur ses réseaux sociaux une vidéo annonçant l’arrivée de Nordin, qui portera le numéro 7 avec le MHSC. L’attaquant restera donc en Ligue 1, tandis que l’ASSE va tenter de lui trouver un remplaçant pour batailler la saison prochaine en Ligue 2, où les Verts viennent d’être relégués.