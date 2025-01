Mercato ASSE : Irvin Cardona de retour à Saint-Etienne !

Non conservé malgré la remontée des Verts en Ligue 1 la saison dernière, Irvin Cardona devrait faire son retour à Saint-Etienne. L'attaquant français, prêté par Augsbourg à l'Espagnol Barcelone depuis août, devrait revenir pour une durée de six mois, après des négociations difficiles entre plusieurs parties. Grandement responsable de la montée en Ligue 1 des Verts la saison dernière, son engagement pourrait également se voir prolonger puisqu'une option d'achat est envisageable. Cette première recrue hivernale arrive pour renforcer un effectif stéphanois en quête de solutions offensives. Le joueur devrait passer sa visite médicale ce lundi, et si tout se passe bien, Eirik Horneland pourra compter sur lui dès samedi à Lille.

EC