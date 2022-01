Mercato : Boubacar Kamara toujours plus prêt d’un départ de l’OM

À l’occasion de la conférence de presse de présentation de Sead Kolasinac, le nouveau défenseur de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, le président espagnol de l’OM, a évoqué l’actualité mercato du club et a notamment évoqué le dossier Boubacar Kamara.

En fin de contrat en juin prochain, le défenseur reconverti milieu de terrain par Jorge Sampaoli cette saison n’a toujours pas prolongé son contrat et un départ semble de plus en plus envisageable. Reste à savoir s’il s’agira d’un transfert en ce mois de janvier moyennant une indemnité pour le club phocéen, ou d’un départ libre du joueur formé au club.

Interrogé à ce sujet par les médias présents lors de la conférence de presse, voici ce qu’a répondu Pablo Longoria : « On a beaucoup discuté ces dernières semaines, a affirmé le dirigeant olympien. Les relations entre tout le monde sont bonnes, il y a un respect mutuel, entre le club, le joueur, l’entourage du joueur. Tout le monde est dans une position de respect. La logique commune : s’il arrive une offre bonne pour le joueur et bonne pour le club, on écoute et on voit. On verra pour la décision en juin. C’est vrai que ce n’est pas plaisant pour le club d’avoir des joueurs en fin de contrat, on l’a rappelé plusieurs fois cette saison mais le respect de Bouba pour ce club est grand ».