Météo France appelle à la vigilance. Le Rhône et l’Isère ont été placés ce vendredi matin en alerte jaune pour des vents violents.



Le vent du sud se renforcer au fur et à mesure de la journée.



On attend des rafales jusqu’à 70km/h en plaine. Le vent devrait continuer de souffler ce samedi, avant de retomber avec l’arrivée de la pluie dimanche.



L’alerte de Météo France prend fin à 23h ce vendredi soir.