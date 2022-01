Métropole de Lyon : bientôt des amendes si vous ne triez pas vos poubelles

Depuis ce jeudi, la Métropole de Lyon en partenariat avec la ville de Villeurbanne lance une expérimentation visant à contrôler le respect des règles alimentaires de collecte et la qualité du tri des déchets. Ce nouveau dispositif fait suite à de nombreuses incivilités, qui dégradent le cadre de vie de tous les habitants mais aussi parfois, la sécurité des agents de collecte. Pour éviter cela, la Métropole a formé une vingtaine d’agents pour constater les infractions au règlement de collecte des déchets ménagers de Lyon.

Les sanctions possibles

Les contrevenants seront dans un premier temps, avertis par courrier ou directement sur le terrain. En cas de récidive, les agents habilités pourront dresse un procès-verbal d’un montant de 35 euros pour une personne physique et de 175 euros pour une personne morale, c’est-à-dire les bailleurs et syndic de copropriétés. Cette expérimentation est amenée à être progressivement étendue sur l’ensemble du territoire métropolitain.

Pour l’adjointe au maire de Villeurbanne en charge de la Voirie, du cadre de vie et de la propreté, c’est un véritable progrès : “Je me réjouis que cette expérimentation puisse avoir lieu à Villeurbanne ! L’assermentation des agents constitue un véritable progrès qui améliorera le cadre de vie de toutes et tous, en premier lieu celui des malvoyants, des personnes en fauteuil roulant ou des parents avec poussette”.