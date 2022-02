Métropole de Lyon : les détails de la ligne de bus Centre-Est du Sytral

En 2026, plusieurs communes de l’Est lyonnais seront desservies par un bus du réseau Sytral dans le cadre du projet de mise en place de la première ligne de Bus à haut niveau de service (BHNS) amenée à relier le 3e arrondissement de Lyon à plusieurs communes de l’Est lyonnais en 25 minutes, pour un coût total de 120 millions d’euros.

Parmi les villes traversées, il y aura Villeurbanne, Bron et Vaulx-en-Velin les 7-Chemins, via la route de Genas, que la Métropole cherche justement à désengorger. Une nouvelle concertation aura lieu en septembre 2022 et les études se poursuivent pour finaliser des deux côtés les points d’arrivée.

La mairie de Villeurbanne met en avant une connexion avec le métro D, indique Le Progrès, tandis que le terminus côté est est source de débâts, puisque plusieurs habitants voudraient le voir s’étirer jusqu’à Chassieu.

Le tracé définitif sera voté par les élus du Sytral le 9 février, tandis que l’enquête publique sera organisée mi-2023.