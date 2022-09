Métropole de Lyon : l’extension de la ZFE sur les rails

La Métropole de Lyon veut étendre la zone à faibles émissions (ZFE). Le nouveau périmètre de cette a zone qui consiste à interdire les véhicules les plus polluants, sera soumis au vote des élus métropolitains ce lundi. La collectivité souhaite étendre dès septembre 2023, cette zone à des communes se situant à l’est.

Depuis le 1er septembre, la ZFE, interdite aux véhicules Crit’Air 5, s’est étendue sur tous les arrondissements de Lyon, à Caluire et sur les parties de Villeurbanne, Bron et Vénissieux situées à l’intérieur du boulevard périphérique Laurent-Bonnevay.

Cette zone étendue concernera aussi tout le périphérique de la métropole (Lyon, Villeurbanne, Caluire, Vénissieux, Bron, Saint-Fons). La M6 au nord (Ecully) et M7 également. L’A43 sur les communes de Bron et Saint-Priest est concernée tout comme l’A42 qui arrive à Villeurbanne et passe sur Vaulx-en-Velin, rapporte Actu Lyon.

Voici les communes concernées :