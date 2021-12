Métropole de Lyon : tout savoir de la Zone à faibles émissions

La Zone à Faibles Émissions (ZFE), que souhaite mettre en place l’État dans les métropoles, sera effective dès juillet 2022 dans celle de Lyon et vise à exclure les véhicules les plus polluants du centre de l’agglomération lyonnaise afin de lutter contre la pollution atmosphérique dans les zones urbaines.

Cette ZFE permet d’exclure certains types de véhicules polluants du cœur des métropoles via un dispositif inscrit dans la Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte de 2015 et encadré par la loi d’orientation des mobilités (LOM) de 2019.

Et depuis 2021, ces ZFE ont été décrétées obligatoires dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants avant le 31 décembre 2024.

Des périmètres accessibles via les vignettes Crit’air

L’accès au périmètre de la ZFE est déterminé par les certificats qualité de l’air, délivrés sous la forme de vignettes « Crit’air ». Suivant une classification pré-établie, certains types de véhicules peuvent être interdits d’accès selon des heures ou des dates spécifiques, choisies par les métropoles.

Dans la Métropole de Lyon, les véhicules utilitaires légers et poids lourds non classés Crit’air 5, 4 et 3, sont interdits 24 heures/24 et 7 jours/7 au sein du périmètre ZFE mis en place (villes de Lyon et Caluire-et-Cuire, les secteurs de Villeurbanne, Bron et Vénissieux).

À partir de juillet 2022, les premiers véhicules particuliers non classés et Crit’air 5 seront être interdits. Après l’étape de juillet 2022, les Crit’air 4 et 3 seront interdits progressivement entre 2023 et 2025. Et enfin, à l’horizon 2026, l’objectif de la Métropole est d’interdire tous les véhicules diesel (dont Crit’air 2 et supérieur). Les contrevenants s’exposent pour l’heure à des amendes de 68 euros pour les VUL et de 135 euros pour les poids lourds.

Des aides de l’État et de la Métropole de Lyon existent et sont également à venir afin de permettre aux utilisateurs de changer de véhicule si celui-ci est exclu de la ZFE.

Classification des vignettes Crit’air :

Les vignettes Crit’air classent les véhicules selon leurs émissions polluantes de 0 (véhicules 100 % électriques ou à hydrogène) à 5 (diesel avant 2000), sans oublier les « non-classés ». Elle coûte 3,67 euros et se commande en ligne ici : https://www.certificat-air.gouv.fr/fr/