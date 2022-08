Métropole de Lyon : un appel à projets lancé autour du sport, de la santé et du handicap

Un appel à projets, porté par la Métropole de Lyon, a été lancé autour des thèmes du sport, de la santé et du handicap. Nommé “Sport-Santé – Activ’Ton Sport”, il se clôture le 25 septembre prochain.

“L’objectif est de promouvoir, d’impulser et de valoriser les offres d’activité physique et sportive, à destination de publics jeunes aujourd’hui éloignés de la pratique sportive“, indique la Métropole dans un communiqué ce mercredi.

“La pandémie de COVID-19 a conduit à une baisse très sensible de la pratique sportive, mettant à rude épreuve la santé de la population. La Métropole de Lyon a décidé de favoriser l’accompagnement à la reprise d’une activité sportive, notamment pour les personnes les plus éloignées de la pratique. Le développement du sport-santé et de l’activité physique adaptée sur le territoire métropolitain repose essentiellement sur la participation et l’engagement des acteurs associatifs et institutionnels” explique le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard.

L’enjeu de cet appel à projets, lancé lundi dernier, est de proposer des activités sportives adaptées à un public jeune en situation de handicap moteur ou mental, à des jeunes souffrant de maladies chroniques (obésité, diabète), ou à des jeunes patients en parcours de soin en milieu hospitalier.

Au niveau du calendrier, les résultats seront communiqués dans les 15 jours suivant la décision du Conseil métropolitain du 12 décembre 2022. Les projets retenus se dérouleront de janvier à septembre 2023.